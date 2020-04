Decenas de científicos dedican miles de horas a perfeccionar los modelos utilizados para comprender las enfermedades infecciosas y el cambio climático, y el proceso de mejora no podrá resolver todas las incertidumbres. Incluso cuando las cosas no se mueven tan rápido como en una pandemia, el número de variables involucradas en un modelo aumenta el grado de incertidumbre. Eso no quiere decir que los modelos sean solo productos de simulación por computadora. Están informados y muy mejorados por observaciones y datos empíricos. Es solo que siempre habrá incertidumbres asociadas a cualquier modelo que intente predecir el futuro, sin importar cuánta potencia informática o cerebro humano se asigne a la tarea.