El oficial contó la historia más dura que atravesó: “Mi colega Claudio Ponzoni murió a los 46 años de coronavirus. En dos semanas, la esposa perdió al padre, que vivía con ellos, y luego a él. La dejaron sola con su hija de 10 años, sin nadie. En los días de la agonía de Claudio, yo era el único punto de referencia para la esposa. Ella, de 37 años, estaba en cuarentena y me llamó para averiguar sobre él. Cuando Claudio murió, me pidió el favor de ir a su casa para decirle a la niña. De hecho, para confirmarlo porque la niña no quería creerle a su mamá. Nunca olvidaré esos ojos. Al final, la niña también me dio un dibujo. Todavía estoy así, en cuarentena, solo”.