El ex funcionario comparte la visión acerca de las bajas probabilidades de que la enfermedad desaparezca en el futuro cercano. “Hay una buena chance de que no lo haga”, expresó. E indicó que en consecuencia las chances de desarrollar una vacuna aumentan -"de no permanecer vigente, no habría incentivo económico para producirla"- y también la noción de cuándo aplicarla: “Si veo un patrón y cuando se registran más casos, sabré cuándo aplicarla”.