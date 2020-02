Casi un millón de personas, la mitad niños y adolescentes, están protagonizando en este momento el mayor éxodo de la guerra en Siria. La ofensiva del régimen de Bashar al Assad sobre Idlib, en el norte sobre la frontera turca, está provocando una catástrofe humanitaria calificada por la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, como “horrible”. Las imágenes de una bebé que murió de frío mientras su madre la llevaba en sus brazos bajo una intensa nevada, mostradas por Arwa Damon, la corresponsal de CNN, sacudieron la conciencia de muchos en el mundo, pero no la de los poderes que podrían terminar con esta nueva tragedia siria. Rusia es la que está ayudando al régimen de Damasco en la ofensiva y sus aviones son las que bombardean a la población civil. Las fuerzas de elite de Irán también participan. Turquía sólo quiere defender su territorio y evitar una nueva inmigración masiva. Estados Unidos ya se retiró de gran parte de Siria y no hay visos de que vaya a intervenir. Europa nunca se involucró realmente.