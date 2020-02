Rozinisa Memettohti, una uigur emigrada a Turquía en 2003, conoció por este documento que dos de sus hermanas habían sido enviadas a campos de adoctrinamiento “por tener más hijos que los permitidos en la región” y por “participar en ceremonias religiosas"; a una de ellas, además, se le imputó haber tramitado su pasaporte. “La realidad supera ampliamente mis temores”, dijo Memettohti a The New York Times. Hacía tres años que no se podía comunicar con su familia. “Mi padre, mis hermanos y mis hermanas están en peligro”, consideró.