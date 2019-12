“El hecho de que no sea técnicamente un caso de genocidio no significa que las conductas no sean ilegales con arreglo al derecho internacional, o que individuos no puedan ser además responsabilizados individualmente por ellas. Los hechos denunciados, de ser probados, sí podrían constituir otros crímenes internacionales, como crímenes de lesa humanidad y no hay duda alguna que constituirían gravísimas violaciones al Derecho internacional de los derechos humanos,” asegura Chehtman.