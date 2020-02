Explotó un autobús en Colombia: al menos siete muertos y 11 heridos

Las autoridades no concuerdan sobre si se trató de un atentado terrorista o no. El comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia, general Jorge Isaacs Hoyos, afirmó que no fue un ataque, mientras que el gobernador del Cauca y la Defensoría del Pueblo lamentaron el “acto criminal”