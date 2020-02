Hoy también se confirmó el primer caso de coronavirus en África. Fue en Egipto, aunque autoridades del ministerio de salud informaron que el paciente no es un ciudadano del país, pero no especificaron su nacionalidad. Un vocero de esa cartera, Khaled Megahed, indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada del caso e informó que la persona no presentaba síntomas de la enfermedad pero fue trasladado a un hospital donde quedará en cuarentena.