Establece también que los visitantes deben “respetar las tradiciones, costumbres, leyes y religiones locales en todo momento y estar al tanto de sus acciones para asegurarse de que no ofendan, especialmente durante el mes sagrado del Ramadán o si tiene la intención de visitar áreas religiosas. “La vestimenta es generalmente informal, pero debe ser sensible a los estándares locales de vestimenta cuando visite las partes de la isla que no son del resort. El nudismo y tomar el sol en topless no están permitidos en ninguna parte, incluidas las islas turísticas”.