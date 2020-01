En diálogo con la prensa, el titular de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que “la mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles”. “El principal motivo de esta declaración no es lo que está pasando en China, sino lo que está pasando en otros países. Esto no es un voto de desconfianza en China”, agregó. Hoy, por ejemplo, el titular de la Cruz Roja venezolana advirtió que el país no está preparado para combatir un brote en el país. La semana pasada, la organización había rechazado tomar la decisión argumentando que “era muy pronto” para hacerlo.