Milena no dudó al reconocer que fue “la operación más riesgosa” de la que participó: “Al principio no tuve en cuenta la amenaza que representaba y lo difícil que estábamos haciendo. Cuando uno está en el cuarto de operaciones está muy tenso, con muchas horas sin dormir, y atento a que no pase nada malo. Alguien tiene que ocuparse de las fuerzas que están en la tierra, trabajando constantemente, buscando más cosas para ayudarlos en su tarea”.