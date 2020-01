Desde que Trump rompió en mayo de 2018 el pacto nuclear con Teherán, e impuso severas sanciones, la tensión no cesa entre Estados Unidos e Irán. Con el asesinato de Soleimani llegaron a un punto de no retorno. Una semana antes, las milicias del Hezbollah iraquí habían lanzado un cohete contra una base militar iraquí que mató a un contratista estadounidense e hirió a varios. Era el ataque número 28 de las milicias en los últimos tres meses contra bases militares donde operan los marines. Washington respondió con extrema dureza: cinco bombardeos en Irak y Siria contra la milicia proiraní, que dejaron al menos 25 muertos y medio centenar de heridos. El martes, tras los funerales de los combatientes fallecidos, miles de milicianos y civiles, con la tolerancia de las autoridades iraquíes, atravesaron los controles de entrada a la fortificada Zona Verde de Bagdad y llegaron a la embajada estadounidense al grito de “¡Muerte a América!”. Tiraron bombas molotov, derribaron puertas y ventanas blindadas, y algunos llegaron a irrumpir en el lobby de entrada. Los marines que custodian la sede diplomática respondieron con gases lacrimógenos y tiros al aire. De milagro, no hubo muertos. El Pentágono envío un refuerzo de 120 marines en helicópteros Apache desde Kuwait. El secretario de Defensa, Mark Esper, anunció también que alrededor de 750 soldados serán enviados a la región con carácter inmediato, “en una acción proporcionada y preventiva en respuesta al incremento de los niveles de amenaza”, y que hay tropas adicionales listas para unirse en los próximos días.