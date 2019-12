“Los empresarios tienen derecho a estar preocupados, el mensaje de Podemos es muy beligerante contra ellos, y en ocasiones maniqueo. No pueden hacer creer a los votantes que todo lo malo que pasa en España es culpa de las grandes empresas. Sin embargo, ese discurso rancio no es compatible con el ejercicio del poder, si logran formar gobierno se darán cuenta de que hay muchas cosas de su programa que no son posibles”, dice a Infobae el economista José Carlos Díez.