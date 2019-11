Ahora bien, ¿las diferencias económicas le restan importancia al bloque como tal? No necesariamente, es que no es sólo un tema de crecimiento, sino más bien de geopolítica. El poderío de las naciones que lo integran va mucho más allá de los datos de crecimiento: si bien Rusia, Brasil y Sudáfrica no acompañan las tasas chinas o indias, su posición en el escenario internacional, Rusia con su poderío militar, Brasil como superpotencia americana, y Sudáfrica como la nación más desarrollada de su continente, mantiene al bloque a flote. Pragmáticos -muchos de ellos, como China e India, mantienen enemistades bilaterales históricas-, hasta ahora siempre han logrado acuerdos.