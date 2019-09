Es por esto que decidieron crear el "Índice de Volfefe", denominado así por un tweet de mayo de 2017 en donde Trump publicó un misterioso acertijo: Who can figure out the true meaning of "covfefe"??? Enjoy! (¿Quién puede descubrir el significado de covfefe? Desfruten!). Esto generó un sinfín de burlas en la red social de los 280 caracteres.