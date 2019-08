En cuanto a la falta de respeto a las leyes libanesas, Hezbollah se ha negado a entregar a sus miembros acusados de asesinato del ex Primer Ministro Rafik Hariri, y de los asesinos del piloto de combate Samer Hanna y el manifestante pacífico Hashem Al-Salman, tambien a los inculpados en el intento de asesinato del ex ministro del gabinete Butros Harb; además de poseer un formidable arsenal militar construido sin licencias de importación, aranceles, etc.