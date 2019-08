Eso hace que los trabajadores dispersos sientan menos compromiso con la organización —las diferencias oscilan en el 15%— y que su confianza en el liderazgo sea menor. Nicole Sahin, CEO de Globalization Partners, dijo a The Boston Globe que es necesario lograr que jefes y colegas de los equipos remotos estén en sintonía con las necesidades de ellos, "para evitar aquello de 'ojos que no ven, corazón que no siente'".