A fin de agosto saldrá el nuevo: Scam Me If You Can (Estáfame si puedes), que promete "Estrategias simples para ser más listo que los artistas del robo contemporáneos". El texto detalla cómo operan los que ayer borraban cheques con quitaesmalte de uñas y hoy son ladrones de identidad o se hacen pasar por agentes del gobierno; cómo ofrecen inversiones fantásticas o sexo inolvidable; cómo vulneran las claves de las cuentas de las personas u organizan ciberataques.