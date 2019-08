De hecho, no es la primera vez que Kate debe lidiar con alguna inesperada manifestación pública de la pequeñita. En julio de 2017, cuando Charlotte atravesaba "The terrible two" -esa es la forma más simpática que tienen algunos en el Reino Unido para referirse a los caprichos y berrinches que los niños de dos años realizan sin un motivo aparente para los mayores- tuvo uno de esos clásicos berrinches durante una gira europea.