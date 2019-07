A cambio, la empresa le envió un cuadro sobre una escena de Spider-Man con una leyenda escrita a mano, en la que se dedicaba la pieza a Ollie Jones. Pero para el padre del menor, esto no fue suficiente. "No tiene sentido, sus personajes mueren en sus películas (…) Esto significaba todo para nosotros", dijo al periódico Metro en Reino Unido, y agregó "Realmente, no lo esperaba, es otro duro golpe", dijo.