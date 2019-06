"Estas coaliciones nacionales de 'enemigos jurados' o de partidos diametralmente opuestos no son imposibles en Bélgica y ya se han establecido en el pasado. Pero suelen llevar mucho tiempo, porque ambas partes necesitan demostrar que han intentado todas las demás opciones, que no hay alternativa y que el acuerdo sellado con el otro al que se odia no es tan malo después de todo. Esto requiere dar explicaciones a las bases partidarias y al público en general, con el riesgo de perder las elecciones siguientes", sostuvo Jans.