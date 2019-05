El embajador, ex director adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mostró poco optimista acerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo en los dos meses propuestos. "No creo que Europa actúe bajo presión. Es una apuesta fuerte de Irán, está emplazando a los europeos a que ayuden a revertir la decisión de EEUU, algo imposible. Es como el perro que se muerde la cola, una situación de muy difícil escapatoria". Los países del Viejo Continente, sujetos a posibles sanciones secundarias si comercian con Teherán, no tendrían mayor margen de acción.