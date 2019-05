Un chico de unos diez años me hace señas de que suba y me lleva de la mano hasta el cuarto piso. Al entrar, en el living me encuentro a 17 personas de una misma familia, entre los libaneses y los sirios. Las mujeres mayores tienen los rostros curtidos y llevan trenzas atadas por sobre la cabeza. Los hombres, viejos y jóvenes, fuman cigarrillos negros uno tras otro. Las mujeres jóvenes van y vienen hacia la cocina. Los chicos, muchos, algunos escuchan tranquilos y otros pasan por entre las piernas de los mayores. Una mujer de unos 35 o 40 años, de ojos verdes, que habla inglés, me pide que no publique ningún nombre. "Hay más familia en Siria y están todos mirando lo que escriben en la prensa extranjera. Ya se llevaron a dos o tres de mi barrio por eso", dice. Aquí el apoyo al régimen de Assad decrece abruptamente. "Es que los Assad ya se tenían que haber ido hace mucho tiempo. Pero lo que viene es peor para nosotros. Los islamistas de Al Qaeda no van a dejar que vivamos en nuestro país", explica la mujer. ¿No hay ninguna opción entre una dictadura y un Estado regido por la ley coránica para Siria? "Ahhhhh", expresa mientras se tapa los ojos con sus manos. "Pareciera que no", dice con profundo desaliento mientras el resto asiente con la cabeza.