Por cierto, el gran perdedor es Pablo Casado, quien en enero parecía que era que llevaría al PP de regreso al poder y, en cambio, supera por menos de diez escaños a Ciudadanos. Habrá que analizar qué fue lo que falló, si el candidato que no logró posicionarse como presidenciable o la estrategia de tomar la agenda más agresiva de Vox para no perder votos por derecha. Quizás, simplemente, el PP ya no sea el partido que mejor represente a la derecha española.