No hay grandes secretos en los saberes de Redondo. Agudo lector de El Príncipe, de Maquiavelo, obsesionado analista de las elecciones norteamericanas, el hombre que transformó a Sánchez en el ave fénix de la política española, asegura que para lograr objetivos es necesario enfocar en "estrategia más que táctica", planificando el escenario como una partida de ajedrez donde no hay que apurar el desenlace sino el despliegue en la mitad del tablero, donde hay que "trabajar en lo que no se ve".