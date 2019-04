Del otro lado, aparece el trinomio de la derecha, que según los últimos sondeos no llegaría a la mayoría absoluta. Pablo Casado confía en que va a lograr 100 escaños y a pesar de que apunta a pactar con Albert Rivera, no descartó un acuerdo con Vox, el partido de Santiago Abascal, para lograr una soñada mayoría. A horas de la votación, todo indica que el futuro Congreso no tendrá mayorías estables.