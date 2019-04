Pero el momento que mostró que Sánchez llegó al debate con una actitud más ofensiva, fue cuando le replicó duramente a Rivera que dijo que había pactado con los separatistas para llegar al gobierno. "Es falso. Nunca he pactado con los independentistas. Falso es falso. No es no. Y nunca es nunca", dijo en un tono que no se le había escuchado ayer, empatizando con el electorado socialista, que mayoritariamente (70%) está a favor de la unidad de España y en contra del separatismo.