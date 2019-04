Las compañías relacionadas con telescopios espaciales y lentes ópticas fueron a contracorriente de las caídas del mercado después de que científicos publicaran la primera imagen de un agujero negro. Phenix Optical Co. se apreció en el límite diario del 10 por ciento en Shanghái, al nivel más alto desde junio. Zhejiang Southeast Space Frame Co. llegó a apreciarse un 10 por ciento, mientras que Shanghai Moons 'Electric Co., cuyos productos se utilizan en el proyecto de radiotelescopio Fast, subió más del 4 por ciento antes de recortar ganancias.