"Mi preferencia era que ese acuerdo fuera aprobado por el Parlamento, para poder así salir de la UE con esa base. Pero el parlamento ha rechazado el acuerdo tres veces, y en este momento como están las cosas, no veo que ellos lo acepten", indicó May en el video grabado en la residencia oficial en Chequers. "La opción que nos queda es o dejar la Unión Europea con un acuerdo, o sencillamente no dejarla", agregó.