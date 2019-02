Según afirma en su libro The Five, las víctimas de "Jack el Destripador" – Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly– no eran prostitutas sino mujeres sin hogar. De hecho, Rubenhold encontró evidencia que sugiere que cuatro de las cinco víctimas fueron asesinadas mientras dormían en la calle.