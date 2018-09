"Cuando los paramédicos llegaron, él todavía podía contestar las preguntas. 'No, no comí nada. No, no bebí nada'", recordó Nikulshina. "Se empezó a poner peor cada vez más rápidamente, y comenzó a sufrir convulsiones." En medio de la emergencia, Pussy Riot tuiteó que buscaban a un toxicólogo: "Es para Pyotr, que fue envenenado".