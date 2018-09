Los manifestantes no se preocupan de enfrentarse con la policía. Dan la vuelta y marchan por Pearl St. hacia Whitehall St. Y desde allí otros 200 metros hasta la placita del toro, la estatua del animal a punto de embestir que es el símbolo de Wall Street. Llevan carteles que dicen "No more cuts" (no mas recortes), "My teacher gets laid off to benefit millionaires" (despidieron a mi maestra para beneficiar a los millonarios) o "Make big banks and millionaires pay" (que paguen los grandes bancos y los millonarios). Algunos más drásticos dicen "Say no to capitalism greed" (dígale no a la codicia capitalista).