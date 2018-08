La cultura del martirio que rodea a los shiítas en general junto con el imaginario del miliciano héroe que predomina entre los jóvenes libaneses musulmanes, nutrió por años una milicia de aspirantes a mártir. "No tenemos uno o 10 comandantes, ni miles de combatientes, sino generaciones de comandantes y combatientes", aseguraba Hassan Nasrallah, el líder del Hezbollah en un programa del canal de televisión de ese partido, Al Manar. Sin embargo, en el sur del país, las familias shiítas son cada día más reticentes a entregar sus hijos a una guerra que consideran ajena. "No se nos ha perdido nada en Siria, y el enemigo sionista esta al sur no al este de Líbano", me dice un panadero oriundo de la sureña localidad de Bint Yebel y que ahora vive en Faida, muy cerca de la frontera siria. Tampoco convence como lo hizo por décadas el subsidio de 400 dólares que reciben las viudas o las madres de los milicianos muertos en combate. "No alcanza para nada. Yo perdí a mi marido y ahora tengo a mis dos hijos en Siria ¿Qué voy a hacer?", decía entre llantos una mujer libanesa entrevistada por la cadena Al Jazeera. Por todo esto es que el Hezbollah posó su mirada sobre los Maktoumeen y su necesidad de obtener una identidad. "Eso es lo más importante, estos chicos necesitan reconocimiento. No lo tienen de sus padres ni de su país ni del que les dio refugio", comenta Saskia Baar. Una necesidad de los indocumentados de Medio Oriente que los convierten en "carne de cañón" de las organizaciones extremistas.