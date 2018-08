La llegada en 2013 de un presidente moderado, pero no reformista como Hassan Rohani, favoreció el inicio de cierta distensión en relación a EE.UU. y la comunidad internacional en materia del dossier nuclear iraní. Sin embargo, no tuvo el mismo efecto a nivel regional y la salida de aquel acuerdo de la actual administración estadounidense del presidente Trump está arrastrando a Europa en la salida de sus empresas que comerciaban con Irán. No obstante, el académico no cree que esta situación pueda profundizar conductas beligerantes de la Republica Islamica.