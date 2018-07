Shimron recuerda que solo un turista, de los cientos que se hospedaron en lugar, supo que no eran europeos si no de Israel. El hombre era un judío de Canadá, que había trabajado como voluntario en Kibbutz. Sin embargo, el hombre, que le habló a uno de los instructores de buceo en hebreo para ver cómo respondía y de esa forma lo descubrió, se quedó callado y no mencionó la situación a las otros turistas.