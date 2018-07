No a las demostraciones de afecto en público. Hace algunos días se viralizó un video donde se ve al príncipe Harry rechazando un gesto cariñoso de su esposa. Todo ocurrió mientras la pareja real asistía a un evento público en compañía de la reina Isabel de Inglaterra. Parece que Meghan todavía no está del todo familiarizada con las tradiciones de la monarquía británica, ya que el "contacto físico no está bien visto, excepto en una boda", indicó Vilella.