"No obstante —aclaró Dimitriadi—, estas medidas requieren de mucho financiamiento, algo que la UE no tiene en este momento o no está dispuesta a comprometer. Además, son soluciones de largo plazo, que requieren de muchos años para dar frutos. En este clima de discursos populistas y tensión política, es muy improbable que los líderes vayan a optar por respuestas medidas".