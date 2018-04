Si nadie conocía el sexo de su hijo o hija, pensó, nadie trataría a ese o esa bebé como un niño o una niña, de modo tal que terminara por ajustarse a los estereotipos. La cuestión —explicó el artículo— no era que su bebelle no tuviera género, sino "que lograra una comprensión de su género —fuera el que fuese— en un ambiente donde los colores y los objetos y las actividades no estuvieran asignados según las categorías arbitrarias y binarias de 'niña' y 'niño' y donde los conceptos de 'niña' y 'niño' no se establecieran uno en oposición al otro".