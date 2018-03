"Mientras estábamos todos observando al chita al frente, uno de sus hermanos flanqueó el vehículo y saltó en la parte de atrás del jeep y comenzó a olernos y a asegurarse de que no éramos una amenaza", narró el joven. Hayes explicó que su guía "Alex mantuvo la calma y se aseguró de que no hiciéramos contacto visual, permitiéndole saber al animal que no éramos una amenaza". "Estuve muerto de miedo, pero jamás me sentí más vivo", concluyó el joven.