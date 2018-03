Chris Wiley, el británico de 28 años experto en informática que develó a los periódicos The New York Times y The Guardian/Observer el oscuro entramado que llevó a la consultora Cambridge Analytica a utilizar los datos personales de 50 millones de usuarios de la red social con fines maliciosos, ahora está siendo víctima de lo que denominó como un intento de Facebook de "borrarlo de Internet".