El escándalo de Cambridge Analytica, salido a la luz el pasado sábado producto de una investigación conjunta de los periódicos The New York Times y The Guardian/Observer, se ha convertido en la última gota que ayudó a derramar un vaso que se ha ido "llenando" rápidamente en los últimos meses, mediante un goteo continuo y aparentemente imparable de actos fallidos por parte de Facebook.