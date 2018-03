En la entrevista exclusiva con CNN detalló: "Hay unas pocas cosas básicas que tenemos que hacer para asegurarnos. Una es asegurarnos que los desarrolladores como Aleksandr Kogan [el investigador moldavo de la Universidad de Cambridge que desarrolló la aplicación This Is Your Digital Life, con la cual se realizó el acceso masivo a los datos personales de los usuarios], que obtuvo acceso a mucha información y la utilizó indebidamente, no accedan a la información de ahora en más"