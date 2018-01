Snyder, que acaba de publicar un libro sobre la política exterior surcoreana, South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers (Corea del Sur en la encrucijada: autonomía y alianza en una era de poderes rivales; Columbia University Press, 2018), cree que es perfectamente posible que haya un arreglo en torno a los JJOO. Es el único punto en el que ambos bandos están de acuerdo en lo esencial: la voluntad de que el Norte participe, y de que la competición se desarrolle pacíficamente. En todo lo demás, lo más probable es que las conversaciones naufraguen, ya que las diferencias superan con creces a las coincidencias.