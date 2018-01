En cambio, "lo que sí extraño es lo afectivo -confiesa-. Si bien me llevo super bien con Adi y lo amo, a veces me cuesta hacer cosas para mí, a veces siento que me dejo de lado, que trabajamos muchas horas juntos y no tengo tiempo de hacer cosas que me gustaban, y que ahora no las hago, a veces por tiempo y a veces por no tener con quién compartirlas".