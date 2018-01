La temprana mañana es ideal para recorrer y asomarse a las puertas del imponente símbolo mayor de la región. La catedral está abierta y apenas si hay un puñado de madrugadores fieles, no hay cámaras, no hay flashes, no hay guías, no hay clicks, no hay selfies. Sólo el abrumador silencio y el murmullo acompasado de quien recorre ritualmente las capillas, una a la vez, sin prisa. Es una de las catedrales católicas más grandes del planeta, allí todo es superlativo. Entre la inmensidad y la quietud, cualquier despistado viajero podría llegar a agobiarse y olvidar el por qué de tal impresionante estructura. La respuesta no está oculta, no es un secreto ni una diminuta reliquia en alguna cajita de cristal. Está detrás del altar mayor, en una zona accesible sólo de a ratos. Es un relicario grande, pesado, cubierto de oro y adornado con detalladas figuras de apóstoles y escenas de la vida de Cristo. Es una obra tan hermosa que parece haber sido hecha para un rey. O mejor, para tres reyes. Es que la Catedral de Colonia, Alemania, es el lugar de descanso final de los Tres Reyes Magos.