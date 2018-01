Gale, quien también es uno de los dueños del restaurante, esbozó una explicación para la conducta de su empleada: "Ella pasó mucho tiempo diseñando un menú especial vegano para un evento, pero luego eligieron algo que ya estaba en el menú, e incluso una pizza con queso, que no es vegana. A eso se refería, y no es excusa para sus comentarios. Queremos asegurar que no se usó carne para los platos y fueron realizados con altos estándares de calidad". Además, Gale indicó que él también ha recibido amenazas de muerte.