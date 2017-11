Según consigna el periódico The New York Times, "ofensas" como tomarse de la mano en público, apoyar en Facebook a organizaciones que abogan por los derechos de los animales, beber alcohol sin la licencia correspondiente o compartir un cuarto de hotel con alguien del sexo opuesto que no sea el cónyugue pueden significar la cárcel para aquellos que no se encuentren del todo inmersos en el sistema legal autóctono.