“Queda en suspenso”: los caminos que podría tomar la renovación de consejeros del INE

Ignacio Mier señaló los caminos que pueden adoptarse en San Lázaro para las vacantes de las consejerías electorales (Foto: Twitter / @NachoMierV)

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, señaló las vías que se podrían tomar en San Lázaro en relación a la sentencia promovida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la designación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que definirá los próximos consejeros electorales.

A través de una conferencia de prensa convocada este lunes 2 de enero, el también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció que, como la sentencia fue dirigida al Pleno de la Cámara, la Jucopo acatará la sentencia, esto en el estricto sentido de que será trabajo del Pleno resolver esto.

Por lo pronto quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la Convocatoria como el proceso de integración del CTE, esto porque la sentencia del Tribunal también afecta a la Convocatoria para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus Criterios Específicos de Evaluación.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) promovió una sentencia contra la constitución del CTE (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

Al tratarse de un tema complicado en materia judicial donde se deben de contemplar los tiempos legislativos, el morenista aseguró que este proceso se encuentra sub júdice. es decir “queda en suspenso”, pues el Pleno no sesionará hasta el 3 de febrero de este año, ya que desde el 15 de diciembre se entró en el periodo de receso del poder legislativo, por lo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República dejaron de operar y, en su lugar, se encuentra la Comisión Permanente —y este organismo no cuenta con los atributos necesarios.

Por ello, puntualizó que será hasta que inicie el próximo periodo de sesiones que el Pleno de la Cámara quedará enterado de la determinación del TEPJF y actuará en consecuencia; sin embargo, como líder de la facción mayoritaria, adelantó que podría haber más de una ruta para tratar la determinación del Tribunal, pero dijo que para ello se están asesorando jurídicamente.

“En conclusión, será el Pleno quien lo determine, toda vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, en tanto, quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la Convocatoria como el proceso de integración del Comité Técnico”

También señaló que no se convocará a periodo extraordinario de sesiones, esto quiere decir que la constitución del Comité se apegará al tiempo legislativo ordinario. En ese sentido, aseguró que el tiempo sí da para que la convocatoria y selección ocurra en tiempo y forma, pues dicho proceso tarda 46 días como máximo y la Cámara, una vez que inicie a sesionar, tendrá 58 días para atender el requerimiento.

Terminó el tiempo de Ciro Murayama (izquierda) y Lorenzo Córdova (derecha) en el INE; se van en abril de 2023 (Foto: Archivo)

Sin embargo, Mier Velazco no descartó la posibilidad de otra alternativa, una en la que se desconozca el veredicto del TEPJF, ya que existe la lectura jurídica de que hubo una intromisión entre poderes, pues es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados implementar los mecanismos constitucionales para la renovación de los consejeros del INE.

“Consideramos que el Tribunal Electoral hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una intromisión al poder legislativo a través de la Cámara de Diputados”

Por ello dijo que iniciarán el camino jurídico que permita que se le ponga un límite al TEPJF y, para ello, se instruyó a la dirección de asuntos jurídicos que presentara una ruta jurídica, misma que puede ser desde el amparo directo hasta la controversia constitucional, pero esto quedará definido la siguiente semana. Finalmente, se recuerda que en la renovación de consejeros electorales, tanto Lorenzo Córdova, actual presidente del INE, como Ciro Murayama, saldrán del instituto descentralizado, pues su periodo al interior del Instituto llegó a su fin constitucional y será tiempo de que otros cuatro perfiles ajenos a la política formen parte del INE.

