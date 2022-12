Selena Gomez llegó a México para recibir el Año Nuevo en Los Cabos

Selena Gomez fue captada en el aeropuerto de Los Cabos junto a un par de amigos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras meses llenos de éxitos, Selena Gomez llegó a México para celebrar el fin de año en las playas del país, acompañada de Nicola Peltz y el esposo de ella, Brooklyn Beckham.

Esta semana, la intérprete de Love you like a love song fue captada en su llegada a Los Cabos, Baja California Sur, y no llegó sola, pues el hijo mayor de David y Victoria Beckham y su esposa se encuentran con la cantante.

Según reportaron algunos medios estadounidenses, los planes de la protagonista de Los hechiceros de Waverly Place son quedarse en el norte del país durante el fin de semana, para festejar aquí tanto Nochevieja como Año Nuevo, después regresaría a Estados Unidos.

Mientras que hay páginas de fans que aseguran que Selena pasará estos días solamente junto a Nicola y Brooklyn, hay quienes apuntan a que en realidad los tres se reunieron con otro grupo de amigos a su llegada al lugar donde se están hospedando.

Hasta el momento, se desconocen detalles de en qué hotel está durmiendo la intérprete de Come & get it. Asimismo, ninguno de los tres ha dado pistas de sus vacaciones en México para sus seguidores en redes.

Selena, Nicola y Brooklyn también pasaron juntos la Navidad, lejos de sus padres y acompañados solamente de algunos parientes y amigos, algo que llamó la atención por la distancia que están tomando entré sí los Beckham.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la ex estrella de Disney visita tierra azteca durante los últimos días del año, pues en ocasiones anteriores se ha dejado ver en playas mexicanas juntos a sus amigos para recibir el año.

Una de las ocasiones en que Selena compartió su viaje de fin de año en México fue en 2017, cuando habría llegado en un jet privado a Los Cabos. En aquella ocasión, Gomez pasó unas lujosas vacaciones en una villa, acompaña de un grupo de amigas.

Algo que causó controversia días después es que se supo que Justin Bieber también viajó al mismo destino mexicano para celebrar Año Nuevo, pero se desconoce si en realidad llegaron a encontrarse.

Selena Gomez at a beach in Mexico [December 29]

📷 @selenagomez en una playa en México [Diciembre 29] pic.twitter.com/RS7iYbNavb — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) December 31, 2017

La cena de Navidad mexicana de Selena y Justin Bieber que se volvió viral

El regreso de la protagonista de Solo asesinatos en el edificio a México coincidió con el recuerdo de cuando ella y su entonces novio, Justin Bieber, disfrutaron de su cena navideña al estilo mexicano, pues los cantantes pasaron las fiestas de diciembre con la familia de Selena.

A partir del 28 de diciembre comenzaron a viralizarse una serie de fotografías en las que se ve a la entonces pareja junto a los abuelos de Gomez, quienes son mexicanos, además de otros familiares de ascendencia mexicana.

Como olvidar cuando Justin Bieber conoció a los abuelos de Selena Gómez, Mexicanos y cenó con ellos pic.twitter.com/uesRB2q0hU — Indie 505 (@Indie5051) December 30, 2022

Lo que llamó la atención de los internautas acerca de esta fiesta fue que el canadiense fue retratado rodeado de elementos que no faltan en las las reuniones de los mexicanos, según apuntaron algunos usuarios.

El intérprete de Baby se fotografió al lado de los familiares de Selena y también sentado junto a la mesa en la que estaban cenando. En estas imágenes se pueden ver varias latas de Coca Cola y un contenedor lleno de frijoles.

A pesar de que muchos usuarios pensaron que esta reunión fue en México, cabe recordar que los abuelos y el papá de Selena migraron a Texas desde muchos años atrás, por tanto la cantante nació en Estados Unidos.

