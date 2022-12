Restauranteros chinos de Tijuana denunciaron que recibieron extorsiones y amenazas de un presunto grupo criminal

(Foto: Montserrat Caballero/Twitter)

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, dio a conocer que los restauranteros chinos de la ciudad se encuentran bajo asedio de grupos criminales, mismos que presuntamente intentaron extorsionarlos.

Mediante un video emitido en redes sociales, la mandataria local detalló que el día de ayer, 27 de diciembre, se llevó a cabo una reunión en la que participaron propietarios de restaurantes chinos y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana (SSPC) local, José Fernando Sánchez González.

“Había una amenaza de los pillos, de los malandros, que iba a extorsionar a los restauranteros chinos, y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que permee ese tipo de delincuencia en la ciudad”, expresó.

En este sentido, Caballero Ramírez adelantó que su gobierno trabajará de manera coordinada con la fiscalía, así como con las autoridades estatales y federales con el fin de proteger a la comunidad china que hoy teme por su seguridad.

Las declaraciones de la alcaldesa se dan luego de que el lunes 26 de diciembre, tres vehículos que se encontraban a las afueras de un restaurante identificado como Mykasa, fueran incendiados.

De acuerdo con medios locales, en la escena del crimen fue hallada una cartulina en la que se leía una advertencia a otros establecimientos de comida, hecho que despertó las alertas entre la comunidad.

Se presume que en la cartulina se hacía alusión a una presunta deuda por 200 mil dólares y estaba firmada por “la gente del charco”.

En respuesta, y tras la reunión agendada por las autoridades, el secretario de seguridad de Sánchez González proporcionó “programas tecnológicos y preventivos” a los dueños de los restaurantes, según dio a conocer la SSPC de Tijuana.

Tijuana es una de las ciudades más violentas de México (Foto: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Asimismo, las autoridade señalaron que la instalación de cámaras en restaurantes conectadas al Centro de Control y Mando, así como vigilancia policial y atención de denuncias mediante aplicaciones serán algunas de las acciones a implementar de forma inmediata.

Tijuana es una de las ciudades más violentas, no solo de Baja California, sino del país. Apenas en agosto de este años el territorio vivió una jornada de terror.

De acuerdo con la información emitida el pasado 13 de agosto por José Fernando Sánchez González, se reportaron al menos 10 siniestros de quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad. Los hechos fueron atribuidos a grupos delictivos que operan en la región.

Para mantener la seguridad alrededor de 3 mil unidades de las Fuerzas Armadas fueron desplegadas además de 2 mil policías locales. Asimismo se anunció que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) llevaron a cabo, de manera coordinada, labores de seguridad para garantizar el bienestar de los tijuanenses.

Cabe recordar que en aquella ocasión, lo expresado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez despertó duras críticas, pues llamó a los grupos criminales a “cobrar a quienes no les pagaron” y no a los “ciudadanos que trabajan”.

“Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, sentenció en un video.

